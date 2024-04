Umrl dolgoletni poslanec v Državnem zboru Roberto Battelli

V 69. letu starosti je umrl Roberto Battelli, dolgoletni poslanec italijanske narodnosti v slovenskem parlamentu. Prvič je bil v parlament izvoljen na prvih volitvah v samostojni Sloveniji leta 1992, še prej pa je bil leta 1989 kot zastopnik Italijanov izvoljen v družbenopolitični zbor socialistične republike Slovenije. Nekdanji koprski novinar je bil slovenski parlamentarec z najdaljšo poslansko kariero, saj je sedel v parlamentu do leta 2018. Funkcijo poslanca je opravljal sedem mandatov Državnega zbora, in sicer od leta 1992 do leta 2018. Bil je vodja in član poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti ter član več delovnih teles. Poslanke in poslanci Državnega zbora se bodo nekdanjemu poslancu poklonili z minuto molka na prvem zasedanju.