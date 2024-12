Ponekod v Sloveniji sneženje ovira promet

Ponekod na zahodu in jugu Slovenije ter na višje ležečih predelih sneži, zato je na nekaterih cestah oviran promet. Na cestah so posipne in plužne skupine, na prometnoinformacijskem centru pa voznike opozarjajo, naj se na pot odpravijo samo s primerno zimsko opremo in prej kot običajno.

Voznikom priporočajo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram. Na prometnoinformacijskem centru še opozarjajo, da je na prelazih v primeru snega obvezna uporaba verig.

Zaradi snežnih razmer je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na cesti Col-Črni Vrh-Godovič ter na mejnih prehodih Babno Polje in Petrina zaradi razmer na hrvaški strani.

Zaradi burje je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalnih cestah Razdrto-Podnanos Manče-Vipava in Vipava-Ajdovščina.

Sicer pa so bile gneče in zastoji v smeri večjih mest zaradi jutranje prometne konice. Na primorski avtocesti med Postojno in Logatcem so nastajali zastoji v obe smeri, zamude je bilo za pol ure in več.