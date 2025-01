Ponoči razstrelili bankomat v Senožečah

Policiste so danes ob 2.27 iz Senožeč obvestili o močnem poku, poročajo Primorske novice. Sprožilo se je tudi več alarmov. Posredovalo je več policijskih patrulj. Na kraju so policisti ugotovili, da je šlo za močno eksplozijo bankomata, ki je poškodovala tudi trgovino. Tatovi so odnesli gotovino, točen znesek še ni znan. Zaradi ure dogodka na srečo ni bilo nikogar v bližini in ni bil nihče poškodovan.

Policisti so postavili blokadne točke, toda storilcev še niso prijeli.

Policija poziva morebitne očividce oz. stanovalce Senožeč in okolice, da pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 in sporočijo podatke, ki bi lahko bili koristni pri preiskavi.

Policisti in kriminalisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja velike tatvine in povzročitve splošne nevarnosti.