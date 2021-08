Ponovno odprli priključek Fernetiči

Danes malo po 10. uri so prvi avtomobili lahko spet zapeljali po priključku Fernetiči na cesto proti Sežani, kjer se med drugim nahaja več bencinskih črpalk. Zaradi prenavljanja oz. preplastitve cestišča je bil zaprt nekaj več kot teden dni. Zaprtje je povzročalo težave nekaterim voznikom in tudi nekaj nelagodja, saj do Sežane ni bilo obvozov in je bila torej s Fenetičev do Sežane možna le vožnja po avtocesti do izvoza Sežana vzhod, zaradi česar je bila potrebna vinjeta. Nekateri vozniki so tudi prejeli globo. Danes so zaradi del zaprli izvoz Sežana zahod.