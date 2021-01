Popis kmetijstva naj bo tudi v slovenskem jeziku

Italijanski statistični zavod ISTAT je po večmesečnih pripravah objavil, da se v januarju začenja sedmi splošni popis kmetijstva oz. kmetijskih podjetij, o čemer so kmetovalci v svoje elektronske poštne nabiralnike že prejeli obvestilo z navodili ... samo v italijanskem jeziku.Zadnji tovrstni popis kmetijstva so opravili pred desetimi leti in tudi takrat so bili vprašalniki samo v italijanščini. Kot že pred desetletjem je tudi tokrat v bran pravici do uporabe maternega jezika stopila Kmečka zveza, stanovska organizacija slovenskih kmetov v Italiji, ki je v zvezi s tem na generalnega direktorja zavoda ISTAT Micheleja Camisasco naslovila dopis.

Predsednik Kmečke zveze Franc Fabec je zavod ISTAT pozval k spoštovanju zakonskih obveznosti in pravic pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji. Na območjih, kjer je prisotna slovenska narodna skupnost v Italiji, naj se torej zagotovi možnost izpolnjevanja popisnega obrazca tudi v slovenskem jeziku. Popis kmetijstva, ki se bo sklenil 30. junija, letos poteka v različnih oblikah. Vprašalnik o popisu kmetijstva je mogoče izpolniti spletno, telefonsko ali v živo oz. s pomočjo popisovalcev.

Gradivo za popis je trenutno na voljo samo v italijanščini, pri Kmečki zvezi pa si nadejajo, da bo krivica popravljena in da bo zavod ISTAT poskrbel tako za slovensko različico obrazcev, ki jih kmetovalci lahko sami izpolnijo, kot za zagotovitev popisovalcev z znanjem slovenskega jezika. Pravica do rabe slovenskega jezika naj bo torej zagotovljena v vseh fazah opravljanja popisa, je še zapisal Fabec.

Omeniti velja, da je tovrstna problematika vse prej kot novost. Tudi pri splošnem popisu prebivalstva se namreč redno pojavljajo težave z zagotavljanjem pravice do rabe slovenskega jezika, na katere je treba vedno znova opozarjati. Čas bi bil za sistemsko rešitev.