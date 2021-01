Popoldne inavguracija 46. predsednika ZDA Joeja Bidna

Če se je Obamove inavguracije udeležilo več kot milijon podpornikov, Trumpove pa dobrih 300.000 ljudi, 46. predsednik ZDA, demokrat Joe Biden, ne bo prisegel pred množicami, za kar sta »kriva« tako koronavirusna epidemija kot nedavni vdor podpornikov odhajajočega predsednika v kongres.

Spremljanje prisege bo mogoče na televiziji ali spletu, sicer pa bo masovna edinole prisotnost vojakov nacionalne garde, ki bodo stražili območje. V prestolnico so namreč zaradi strahu pred morebitnimi izgredi vpoklicali 25.000 pripadnikov oboroženih sil. Varnostne službe sicer skrbi, da bi lahko v četah rezervistov nacionalne garde bili Trumpovi podporniki, ki bi bili pripravljeni sabotirati današnje dogajanje, zato je varnostna agencija FBI posebno pozornost namenila preverjanju teh kadrov. Vzdušje je skratka napeto.

Ob 11.30 se bo s himno ZDA začela inavguracijska slovesnost: Joe Biden in izvoljena podpredsednica Kamala Harris bosta okrog 12. ure (ob 18.00 po srednjeevropskem času) prisegla pred sodnico vrhovnega sodišča Sonio Sotomayor. Zatem bo Biden nagovoril državo: po pričakovanjih bo to priložnost za predstavitev agende, po kateri bo deloval, in za poziv k enotnosti.

Biden namerava že na dan prisege izdati številne izvršne ukaze, s katerimi bo odpravil nekatere ukrepe svojega predhodnika Donalda Trumpa ter začrtal lastno pot za naslednja štiri leta. Nemudoma se namerava soočiti s štirimi največjimi krizami, kar so pandemija covida-19, ekonomija, podnebne spremembe in sistem priseljevanja.

Umestitev 46. predsednika Združenih držav Amerike Joeja Bidna in podpredsednice Kamale Harris si bo mogoče ogledati s pričetkom ob 17. uri na Facebook strani združenja American Corner.

