Porinil policista, ki si je nato pri padcu zlomil rebro

Koprske policiste so v soboto zvečer hrvaški kolegi obvestili, da je bil v mešani patrulji s hrvaškimi varnostnimi organi poškodovan 42-letni slovenski policist. Hrvaški varnostni organi obravnavajo dogodek kot kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja na škodo slovenskega policista.

Slovenski policist je v mešani patrulji skupaj s hrvaškima policistkama na železniški postaji Šapjane opravljal kontrolo na mednarodnem vlaku Reka - Ljubljana. Med ugotavljanjem identitete treh oseb, državljanov Afganistana, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in prebivanje v schengenskem območju, so jih policisti pospremili z vlaka proti službenemu vozilu. Takrat je eden od njih od zadaj porinil policista, pri čemer je koprski policist izgubil ravnotežje in padel na železniški tir. Udaril se je v rebra in koleno. Na kraju so mu nudili prvo pomoč, zdravniki so nato ugotovili, da si je zlomil rebro. Tujci so s kraja zbežali.

V nedeljo so policisti v Ilirski Bistrici prijeli tri državljane Afganistana, stare 21, 18 in 19 let in ugotovili, da gre za osumljence zgoraj omenjenega napada na kolego. V postopek so se vključili kriminalisti PU Koper, ki bodo o zadevi s poročilom seznanili ODT Koper.

Tuje državljane so danes izročili kolegom na Hrvaško, kjer bo zoper njih potekal predkazenski postopek.