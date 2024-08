Portal Slovita vabi k oglašanju na njem

Od petka, 5. julija, sta zaživela logotip Slovencev v Italiji in spletna stran slovita.info, na kateri obiskovalci in obiskovalke lahko od bliže spoznajo življenje in delovanje Slovencev v Italiji, od kulture vse do športa, gastronomije in turističnih zanimivosti.

Spletno stran bogati tudi zavihek Dogodki. Uredniki portala zaradi tega vabijo organizacije Slovencev v Italiji, ki pripravljajo kulturne, gastronomske, glasbene, literarne, umetniške, športne ali druge dogodke, da slednje predlagajo za objavo preko spletnega formularja pod zavihkom Dogodki. »Ob prijavi dogodka mora organizator obvezno posredovati tudi primerno fotografijo za promocijo. Vlagatelji se pri tem lahko zgledujejo po dogodkih, ki so že objavljeni na spletni strani,« so zapisali v sporočilu za javnost.Predloge bo pregledalo uredništvo portala, ki jih bo po odobritvi objavilo.