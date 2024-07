Poškodovani okrevajo, tabor se nadaljuje

V nedeljski naravni nesreči na skavtskem taboru v Bukovici pri Škofji Loki, kjer je med popoldanskim neurjem večje drevo zgrmelo na zbrane med mašo ob robu gozda, se je skupno poškodovalo šest ljudi, navajajo pri Slovenski zamejski skavtski organizaciji (SZSO). Tri lažje poškodovane osebe so reševalci škofjeloške Nujne medicinske pomoči na kraju pregledali in fotografirali, ostale tri so prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Eno osebo so nato odpustili iz bolnišnice, dve sta bili v ponedeljek še hospitalizirani. Kot so pojasnili že v nedeljo, nihče ni v smrtni nevarnosti.

Vodstvo tabora izvidnikov in vodnic tržaškega ter kraškega stega SZSO, ki je v težki situaciji hitro ukrepalo in sproti komunicira s starši, je medtem odločilo, da tabor izpelje do konca, to je do četrtka. Skavti so noč prebili na varnem v zadružnem domu v vasi, tako bo menda tudi za naprej.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bukovica so podrto drevo – več kot deset metrov visok, povsem zelen listavec – odstranili in si spet ogledali taborni prostor. Kot je povedala pokrajinska načelnica SZSO Nada Tavčar, so si taborni prostor pred začetkom tabora ogledali z gasilci, kar je po neurjih zadnjih let del protokola. Ni bilo zaznati problematičnosti. Voditelji so se udeležili tudi predavanj o vremenu, eden je na taboru pristojen za vreme. V nedeljo je vseskozi spremljal napovedi, zjutraj ni bilo posebnih opozoril, tekom dneva se je napoved spremenila, takšen razvoj pa ni bil pričakovan, je še povedala Nada Tavčar.