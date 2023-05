Poskus ropa banke v Ilirski Bistrici

Danes ob 10.51 so policiste obvestili o poskusu ropa banke v Ilirski Bistrici, poročajo Primorske novice. V banko sta po prvih podatkih vstopila zamaskirana storilca, na glavi sta imela podkape in kape s ščitkom ter sončna očala, oblečena sta bila v temna oblačila.

Uporabila sta silo zoper občana, ki je rop poskušal preprečiti, zatem pa sta od dejanja odstopila in zbežala proti cerkvi. Trenutno so na kraju policisti in kriminalisti, ki so blokirali območje in izvajajo vse aktivnosti za izsleditev storilcev, pišejo Primorske novice. Vse, ki bi o tem kaj vedeli, policija prosi, da to čim prej sporočijo na 113, na najbližjo policijsko enoto ali na anonimno telefonsko številko 080 1200.