Posodobili načrt v primeru radiološkega in jedrskega značaja

V slučaju jedrske nesreče nacionalni načrt za ravnanje v izrednih razmerah radiološkega in jedrskega značaja predvideva po poročanju dnevnika Corriere della sera dve fazi izrednih razmer: prva se nanaša na prehod radioaktivnega oblaka, zunanje sevanje, vdihavanje onesnaženega zraka, prisotnost radioaktivnih snovi na tleh in njihov prenos v okolje in hrano. Druga faza pa je t. i. faza tranzicije, ki predvideva prve ukrepe za preprečevanje okužb in zavarovanje onesnaženih območij. V okviru načrta je predvidenih 22 posebnih skupin gasilcev za ukrepanje ter več kot 1200 merilnih postaj in trije scenariji jedrskih nesreč v tujini z morebitnimi posledicami za Italijo: prvi scenarij obsega območja z nuklearkami v pasu do dvesto kilometrov (v tem leži tudi slovenska nuklearka v Krškem), drugi območja z nuklearkami v pasu več kot dvesto kilometrov, tretji pa lokacije z nuklearkami v državah zunaj Evropske unije vključno s tremi obrati v Ukrajini.

Prav tako obstajajo tri operativne faze (pozor, predalarm in alarm), spričo katerih bi sprožili takojšnje ukrepe na evropski in nacionalni ravni. Omenjene ukrepe bi prebivalstvu posredoval samo Nacionalni inšpektorat za jedrsko varnost Isin, pri čemer bi v zadnji fazi posredovali navodila za zaščito v zaprtih prostorih: predvideno je med drugim hermetično zaprtje vrat in oken, ugasnitev prezračevalnih sistemov in klimatskih naprav, dalje zdravljenje z jodom zlasti oseb od 0 do 17 let ter od 18 do 40 let ter nosečnic in doječih mater. Obravnava se tudi zmanjšano tveganje za osebe nad 40. letom starosti in pomoč italijanskim državljanom v tuji državi, kjer se je zgodila jedrska nesreča. Predvideva se tudi ustavitev uživanja sveže zelenjave ter krajevno proizvedenih sadja, mesa in mleka, pa tudi ustavitev avtomobilskega prometa ter ukrepanje za zaščito kmetijstva in živali.

Glede zdravljenja z jodom predstavniki dežel od vlade zahtevajo olajšano razdeljevanje stabilnega joda in dopolnitev načrta z objavo izvršilnega dokumenta, ki naj določi časovne roke, način, dejavnost komuniciranja ter soudeležene subjekte, vloge in odgovornosti.