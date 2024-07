Potopis iz islamskega emirata Afganistana

V primežu islamskega fundamentalizma, naravnih katastrof, interesov velesil: to je današnji Afganistan. In ne samo današnji. V Afganistanu, srednje azijski državi brez izhoda na morje in ujeti med močnejšimi sosedami, se zgodovina v zadnjih desetletjih nekako ciklično ponavlja. In država, ki ne pod tujo ne domačo upravo ni doživela ekonomske posodobitve, je vedno bolj revna. Od leta 2021, ko so v državi ponovno prevladali talibani, je Afganistan vse bolj zaprt in zazrt vase. V to ga je potegnilo sunitsko fundamentalistično politično in vojaško gibanje, kar so talibani oziroma talibi »učenci koranskih šol«. Po paštunski plemenski tradiciji, talibani v veliki večini pripadajo tej številčni etnični skupnosti, ki naseljuje pretežno vzhodni in južni predel Afganistana, je edino možno izobraževanje versko. V medrese, islamske verske šole, lahko hodijo samo moški. To »zapoved« so talibani prenesli tudi v posvetno pravo, saj je dekletom po 12. letu prepovedan vstop v šolo. Sicer pa so vse norme, vsa pravila, načine obnašanja v javnosti podredili šeriatskemu pravu.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.