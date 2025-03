Povečala se bo nevarnost pozebe

Naše kraje je dopoldne od severa dosegla oslabljena hladna vremenska fronta, za katero bo pritekal hladnejši zrak. V popoldanskih urah se bo vreme izboljšalo, občasno pa bo še nekaj krajevne nestanovitnosti in ni izključeno, da bo ponekod lahko nastala kakšna ploha. Popoldne bo zapihala burja, ki se bo zvečer okrepila. Najnižje današnje temperature bomo beležili zvečer.

Od jutri do vključno petka bo prevladovalo sončno in sprva še vetrovno vreme. Zlasti noči bodo mrzle. Najnižje nočne temperature bodo od torka do vključno četrtka tudi na Goriškem in na Kraški planoti povečini okrog ničle, zlasti v sredo in četrtek pa marsikje za stopinjo Celzija ali dve in mestoma lahko tudi kaj več, pod ničlo. Povečala se bo zato nevarnost pozebe. Živo srebro se ne bo spustilo pod ničlo ob morju.

Tudi podnevi bo v primerjavi z donedavnim dogajanjem kar mrzlo. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti jutri in v sredo pod 10 stopinjami Celzija, v drugi polovici tedna pa bo zlasti čez dan rahlo topleje.