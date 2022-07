Požar na Kobariškem še ni pod nadzorom

Gasilci PGD Kobarid so že od 4. ure na delu, saj je zagorelo na pobočju Žalostne gore. Gre za severozahodno pobočje Matajurja, nad vasmi Robič, Staro selo in Sužid, kjer je bil opažen požar, so poročali na radiu Robin. Sumijo, da je požar zanetil udar strele.

Požar intenzivno gasita dva helikopterja slovenske vojske, a se ta kljub temu širi, je radiu Robin povedal vodja intervencije Mitja Hrast. Aktivirani so bili tudi gasilci iz Tolmina, Bovca, Drežnice in Breginja z avtocisternami za oskrbo bazena z vodo.

»Na območju požara je precej skalovja, tam je popolnoma neprehoden teren. Gasilci so se takoj odzvali, ko je bil opažen požar, vendar so pričakovali, da ga bo dež pogasil,« je nočno dogajanje opisal poveljnik štaba Civilne zaščite (CZ) Občine Kobarid Aleksander Vončina. Ker se to ni zgodilo, so v jutranjih urah zaprosili za pomoč helikopterja.

En helikopter, ki je prišel okrog 10. ure, zajema vodo v rekah Nadiža in Soča. Aleksander Vončina si je območje ogledal v spremstvu kobariškega župana Marka Matajurca, poroča STA.