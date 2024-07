Požar na Trstelju popolnoma pod nadzorom

Požar, ki je v četrtek izbruhnil na Krasu, je lokaliziran. »Trenutno ga imamo popolnoma pod nadzorom,« je v opoldanski izjavi za medije povedal operativni vodja na intervenciji Blaž Rogelja. Trenutno poteka sanacija požarišča, na terenu je še vedno več kot 400 gasilcev.

Požarišče po besedah Rogelje obsega 150 hektarjev. Aktivnosti na požarišču bodo tekle še v soboto, nato sledi požarna straža. »Vreme nam je trenutno naklonjeno,« je dejal.

Zaradi napovedih nočnih neurij pa bo po besedah poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana v povečani pripravljenosti celoten severni del države.

Pilot Slovenske vojske Matija Zupančič, ki sodeluje pri gašenju kot koordinator letalskih sil in njihove podpore, je pojasnil, da so izkušnje, ki so jih pridobili ob uničujočem požaru na Krasu leta 2022 in lanskih poplavah v državi, »neprecenljive«. »Zdaj vse steče dosti hitreje. Treba se je zavedati, da je tu ogromno sodelovanja med različnimi službami,« je dejal.

»Kombinacija air traktorja in helikopterjev je idealna, ker avion kompaktno vrže vodo, zraven pa lahko s helikopterji pogasimo še manjša žarišča,« je pojasnil. Z letali so v četrtek priskrbeli okoli 155.000 litrov vode, za danes pa še nima podatkov.

Tudi generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin je izpostavil, da so največja dodana vrednost nova letala air tractor. »Prvi odmet vode je bil pol ure po tem, ko je bilo javljeno, da je prišlo do požara. Nato pa je to potekalo do večera,« je pojasnil.

Na območje je danes prispel predsednik vlade Robert Golob in se zahvalil vsem, ki so prispevali k umiritvi situacije. »Od prejšnjih požarov smo se ogromno naučili in danes imamo učinkovit sistem,« je dejal.