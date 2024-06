Pozivi škofom, naj odstranijo Rupnikove mozaike

Pet domnevnih žrtev zlorab nekdanjega slovenskega jezuita in umetnika Marka Rupnika, ki je v preteklosti poučeval verouk na slovenskih šolah v Gorici, je v pismih več škofov po vsem svetu pozvalo, naj iz svojih cerkva odstranijo njegove mozaike, ker da niso primerni in vedno znova travmatizirajo žrtve. Kardinal Sean Patrick O’Malley pa je v ločnem pismu rimsko kurijo pozval, naj preneha razstavljati Rupnikova dela.

Tudi ameriški kardinal O’Malley, vodja papeške komisije za zaščito mladoletnikov, je menil, da z nadaljnjo uporabo njegovih del ignorirajo bolečino žrtev, pa tudi, da bi lahko pomenila obrambo Rupnika, poroča ameriška tiskovna agencija AP. V sredinem pismu rimski kuriji je v imenu komisije posvaril pred prikazovanjem umetnosti »na način, ki bi lahko pomenil bodisi oprostitev ali subtilno obrambo« domnevnih zlorab ali pokazal brezbrižnost do tega, kar so žrtve zlorab trpele.

Pisma so poslali, potem ko je vodja vatikanskega oddelka za komunikacije Paolo Ruffini minuli teden v Atlanti branil fotografijo Rupnikovega mozaika na spletni strani Vatican News, češ da mozaiki ne škodijo žrtvam in da v zgodovini civilizacije »odstranjevanje, brisanje ali uničenje umetnosti nikoli ni bila dobra izbira«.

V pismu, ki ga je v imenu petih domnevnih žrtev podpisala njihova odvetnica Laura Sgrò, so redovnice zahtevale, da ne glede na umetniško vrednost njegovih mozaikov ne uporabljajo v cerkvenih prostorih. Poudarile so, da je razstavljanje Rupnikovih mozaikov v bogoslužnih prostorih neprimerno in da ponovno travmatizira žrtve.

»Poleg tega se je izkazalo, da je med izdelavo nekaterih mozaikov vsaj eno nuno spolno nadlegoval celo na odru, medtem ko je sodelovala pri nameščanju mozaika. Druge nune pa so pripovedovale, da jih je zlorabil med poziranjem za dela, ki so prav tako razstavljena na svetih krajih,« med drugim piše v pismih, ki so jih poslale škofom od Brazilije do Libanona, kjer stojijo kapele, cerkve in bazilike z nekaterimi od Rupnikovih 230 mozaikov. Po poročanju AFP so njegovi mozaiki tudi v Lurdu, Fatimi in Vatikanu.

Izpostavile so še, da ne pričakujejo uničenja mozaikov, temveč da jih v znak spoštovanja do žrtev in samih svetih prostorov umaknejo. To po navedbah AP sicer ne bi bilo enostavno, saj nekateri prekrivajo celotne fasade ali notranjost bazilik. V Lurdu medtem že preučujejo možnost umika mozaikov.