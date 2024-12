Koprski policisti so včeraj ob 11.34 v Kopru ustavili osebni avtomobil znamke mercedes, ki ga je vozil 31 letni Ljubljančan. Slednjemu so pred tem pred predorom Kastelec pri omejitvi hitrosti 100 km/h izmerili hitrost 149 km/h. Izdali so mu plačilni nalog.