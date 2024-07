Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji

V Trstu so danes predstavili projekt Slovenci v Italiji, ki je bil zasnovan znotraj Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij. Projekt predvideva razvoj celostne podobe in skupnega portala slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Preko skupnega prepoznavnega znaka, izrezljanega srca, ki se v slovenski kulturni dediščini vseskozi pojavlja, bo projekt Slovenci v Italiji promoviral zgodovino, kulturo in gospodarstvo, s tem pa realnost Slovencev v Italiji. Kot so povedali predstavniki projekta, gre za dvojen cilj: v prvi vrsti promocijski, saj nudi priložnost, da lahko zunanje osebe spoznajo omenjeno narodno skupnost, se zanjo zanimajo in obiščejo, hkrati pa tudi povezovalni, kajti s procesom znamčenja se lahko tudi skupnost sama bolje spozna in poveže.

Na podlagi grafične podobe je bila oblikovana tudi spletna stran Slovencev v Italiji. Spletna stran slovita.info bo zaživela v petek in je namenjena vsem, ki želijo od bliže spoznati slovensko narodno skupnost v Italiji, njeno turistično in kulturno ponudbo, odkrivati stare običaje in naravno bogastvo teh krajev. Namenjena je tudi vsem tistim, ki bi bili radi obveščeni o dogodkih, večjih prireditvah, stalnih razstavah in praznovanjih, ki se odvijajo na ozemlju od Milj do Trbiža, med drugim pa bodo na voljo tudi interaktivni zemljevidi, s katerimi se bo mogoče takoj približati krajem, ki jih želite odkriti. Sprva bo na voljo v slovenskem in italijanskem jeziku, prizadevajo pa, da bi v prihodnosti zaživela v angleškem jeziku.