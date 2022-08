Predstavili podrobnosti novega programa

Program ponuja 250 ur predavanj na daljavo in v živo ter vsega skupaj 1250 ur študija za pridobitev 50 učnih kreditov na področju poznavanja slovenske in italijanske pravne ureditve, jezikovnega znanja in prevajanja s sodelovanjem docentov, odvetnikov, raziskovalcev in asistentov tako iz Trsta kot iz Ljubljane. Od oktobra letos do junija prihodnje leto bo namreč potekal podiplomski izpopolnjevalni program s področja prevajanja pravnih besedil iz italijanščine v slovenščino in obratno, ki ga prireja Oddelek za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu v sodelovanju in s finančno podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine (dejansko z denarjem iz državnega zaščitnega zakona za Slovence v Italiji). Namen je utrditi kompetence udeležencev na področju prevajanja in oblikovanja pravnih besedil ter razširiti njihovo znanje o italijanski in slovenski pravni ureditvi.

Program bo vsak teden obsegal dve srečanji oz. predavanji po spletu (ob torkih in četrtkih) ter srečanje v živo ob sobotah, ki bo trajalo od tri do pet ur. Kot že rečeno, bo predavanjem posvečenih 250 ur: 75 ur po namenjenih slovenskemu jeziku, 60 ur pravu, 45 ur prevajanju v slovenščino, 30 ur prevajanju v italijanščino, 20 ur italijanskemu jeziku ter 20 ur dialoškemu tolmačenju. Na področju prava se bodo posvetili študiju italijanske in slovenske pravne ureditve (tudi primerjalno), pri čemer bodo začeli z obravnavanjem pravnih virov, nadaljevali z uvodom v javno pravo in nato še poglobili nekatere pravne inštitute in izraze ter orisali problematike, ki nastajajo pri prevajanju in oblikovanju pravnih besedil. Pri tem se bodo organizatorji posluževali pomoči slovenskih odvetnikov v Italiji pa še docentov, raziskovalcev in asistentov tako s tržaške univerze kot s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Rok za prijavo je 8. september; prijaviti se je mogoče le po spletu na strani tržaške univerze, kjer je treba klikniti na razdelek »Offerta formativa« in potem »Corsi di perfezionamento« in »Corsi attivati«. Tam so na voljo razpis in navodila za prijavo, za informacije pa je na voljo naslov elektronske pošte master@amm.units.it. Prijavljeni bodo morali opraviti sprejemni izpit. Vpisnina znaša 50 evrov, katerim je treba dodati še 16 evrov koleka. Drugi stroški tečajnike ne bodo bremenili, saj je Dežela dala na razpolago 50.000 evrov državnega denarja, namenjenega izvajanju osmega člena zaščitnega zakona št. 38/2001, kjer je govor o rabi slovenščine v javni upravi.