Prejemala telefonske klice za kriptovalute, z računa izginilo 62.000 evrov

Včeraj popoldne se je na Policijski postaji Izola zglasila 67‑letna ženska, ki je policistom povedala, da ji je neznani storilec z bančnega računa ukradel večjo vsoto denarja, in sicer nekaj več kot 60.000 evrov.

Oškodovanka je policistom pojasnila, da je v zadnjih mesecih prejemala telefonske klice iz tujine, v katerih so jo neznanci nagovarjali k naložbam v kriptovalute. Komunikacijo je vedno prekinila. Ko si je na banki uredila dostop do mobilne banke, pa je nato opazila več nepojasnjenih nakazil na tuje račune v višini 62.000 evrov. Neznane storilce je ovadila, v teku je preiskava.