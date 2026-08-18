Na Tržaškem in Goriškem danes namerili najmanj vroč dan po 26. juliju

Na Tržaškem in na Goriškem je danes meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najmanj vroč dan po 26. juliju, torej v obdobju dobrih treh tednov. Na pomolu Bandiera v Trstu so danes zabeležili najvišjo dnevno temperaturo 26,9 stopinje Celzija, v Zgoniku 28,3 stopinje Celzija, na goriškem letališču pa 31,2 stopinje Celzija. Zadnjič so rahlo nižje temperature namerili ob nekajdnevni osvežitvi 26. julija. Nato se je živosrebrni stolpec vseskozi zadrževal na občutno višjih temperaturah, ki so se na Goriškem občasno dotaknile tudi 40 stopinj Celzija.

Ozračje se je danes po včerajšnjem prehodu hladne fronte osvežilo. Hude vročine, kot kaže, ne bomo dalj časa beležili, saj se je subtropski zrak umaknil proti južnejšim predelom. V bližnjem obdobju bo prevladovalo precej sončno vreme, v drugi polovici tedna pa bo več spremenljivosti in bodo možne občasne padavine.