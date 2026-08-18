Kras bo v prihodnosti še bolj izpostavljen požarom

Če so požari, ki v teh dneh divjajo v Karniji, neke vrste »novost«, saj omenjeno ozemlje do pred kratkim ni veljalo za »požarno območje«, je ogenj že večkrat prizadel Kras, ki bo v prihodnjih letih še bolj ranljiv. Slednjo ugotovitev je ponudila nova raziskava, ki so jo izvedli v okviru čezmejnega projekta Karst Firewall 5.0 (Interreg Italija-Slovenija) in po kateri se bo požarna ogroženost na Krasu do leta 2040 še povečala, na to pa se lahko oziroma moramo pripraviti.

»Katastrofalni požari poleti iz leta 2022 niso bili naključen dogodek, temveč opozorilni znak,« so povod za začetek raziskave strnili raziskovalci iz Slovenije in Italije. Kras je bil namreč – za razliko od Karnije – od nekdaj zaznamovan z vročimi in suhimi poletji. »A podatki danes kažejo nekaj bolj zaskrbljujočega: poletja postajajo vse bolj vroča, vročina pa traja dlje časa. Povprečna letna temperatura se je v zadnjih desetletjih na tem območju zvišala za več kot eno stopinjo Celzija, trend pa se še pospešuje,« so izpostavili in navedli, da zdaj že beležimo več kot 50 dni, v katerih temperature presežejo 30 °C. »Potrojilo se je tudi število tropskih noči, ko temperatura ne pade pod 20 °C,« so zapisali in dodali, da hkrati postajajo padavine vse manj predvidljive. »Čeprav se skupna količina padavin na letni ravni ni bistveno spremenila, se njihova razporeditev spreminja: poletja postajajo bolj suha, medtem ko je zimskih padavin več. To pomeni daljša obdobja izsuševanja tal, sušenja vegetacije in kopičenja suhe biomase – vse to pa ustvarja idealne pogoje za širjenje požarov,« so zapisali.

Če so navedeni podatki empirični, podnebne projekcije za obe strani meje kažejo podobno smer razvoja. Ob nadaljevanju sedanjih emisijskih trendov bi se lahko poletne temperature na Krasu do konca stoletja zvišale tudi za do 6 °C. Tudi v bolj optimističnih scenarijih bo Kras med požarno sezono občutno bolj vroč in suh.

Kaj pa povečuje požarno ogroženost? Razumevanje požarne ogroženosti zahteva razlikovanje med dvema povezanima pojmoma: nevarnostjo in ranljivostjo.