Pretresljiv incident na OŠ Šmarje: napad s kladivom in grožnje s smrtjo

Učence OŠ Šmarje, njihove starše ter tamkajšnje zaposlene je včeraj pretresel hud incident, v katerem je učenec s kladivom udaril po glavi drugega učenca in ga poškodoval, ob tem naj bi imel spisan seznam imen učencev in učiteljev, ki naj bi jih nameraval »pobiti«, poročajo Primorske novice.

Učenec naj bi že pred dnevi nekaterim vrstnikom s sporočili grozil, da jih bo “vse pobil”, po neuradnih informacijah poroča portal Regional, ki navaja, da naj bi napadalec s kladivom učencu sledil na stranišče, kjer naj bi ga napadel.

Ravnatelj OŠ Šmarje Simon Dražič je včeraj staršem poslal obvestilo, v katerem navaja, da se je na naši šoli “žel zgodil hujši incident, v katerem je bil poškodovan en otrok. Takoj po zaščiti poškodovanega otroka so bili o dogodku nemudoma obveščeni reševalci, policija, starši vpletenih otrok in Center za socialno delo”. Pojasnil je, da so bili v reševanje razmer ves dopoldan vključeni strokovni delavci šole, policisti, socialna delavka Centra za socialno delo, reševalna služba in zdravniki.

Poškodovani otrok je včeraj že bil v domači oskrbi. “Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo tudi staršema tega otroka za izjemno pozitiven pristop k reševanju nastale situacije. Otrok, ki je poškodbo povzročil, je umaknjen iz šole in tudi iz domačega okolja,” je zapisal ravnatelj.

V sodelovanju s policistko so že včeraj izvedli razgovore z učenci od 6. do 9. razreda in jim pojasnili dogajanje, da bi jih pomirili. Pogovore z njimi bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh in jim nudili vso potrebno pomoč. Otroke so pozvali, da se o vsem pogovorijo tudi s starši. Obenem so z zunanjimi institucijami že začeli dogovore za psihološko podporo otrokom in za pomoč policije.