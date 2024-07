Preuredili parkirišče ob izolski bolnišnici

Ob izolski bolnišnici te dni preurejajo parkirišče za obiskovalce pod pročeljem stavbe, obrnjene v izolsko smer, poročajo Primorske novice.

To sicer veliko parkirišče je bilo že doslej na voljo obiskovalcem, vendar sta bila uvoz in izvoz z njega dokaj nerodno speljana. Zaradi peščene podlage je bilo ob vsakem deževju blatno in polno luž, zato so se ga obiskovalci raje izogibali in se drenjali na zgornji ploščadi ter parkirali celo ob cesti proti glavnemu vhodu. Izolska bolnišnica je za utrditev in izravnavo ploščadi za parkiranje na tem parkirišču, za asfaltno prevleko ter ureditev primernejšega dostopa namenila približno 80.000 evrov lastnih prihrankov. Parkirišče bo spet uporabno te dni.