Pri Opatiji opazili morskega psa orjaka

V morju pred hrvaškim naseljem Medveja pri Opatiji so včeraj opazili morskega psa orjaka, nenevarno 8-metrsko žival. Drugo največjo ribo na svetu je v objektiv ujel ribič Nikola Franković, ki je posnetek predal Fakulteti naravoslovnih znanosti v Pulju. Kot je fakulteta zapisala na svojem Facebook profilu, orjaške morske pse najpogosteje opazimo, ko se počasi premikajo tik pod morsko gladino. Zaradi takšnega vedenja so si prislužili ime »basking shark« (iz angleškega glagola »to ​​​​bask« oziroma uživati na soncu), saj se zanje zdi, kot da se sončijo in vpijajo sončno toploto.

Morski pes orjak - pravijo mu tudi morski slon - sodi po mnenju znanstvenikov med ribe, ki jim grozi izumrtje. Gre za drugo največjo ribo na svetu po kitovcu in tehta okrog pet ton. Orjak pa ni nevaren, saj ima šibke zobe in se hrani s planktonom, ki ga zajema med plavanjem s široko razprtimi usti. Najraje ima zmerne vode v bližini obal, plava pa tudi v globokih vodah v različnih krajih sveta. Pozimi se lahko potopi do kilometer globoko. Prisoten je v Atlantskem oceanu, od Senegala do različnih evropskih morij in severnih držav. Najdemo ga tudi v vodah, ki oblivajo ZDA in Mehiko ter v Tihem oceanu. V slovenskem delu Jadranskega morja so ga že opazili v letih 2000, 2001, 2014 in 2015.