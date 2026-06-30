Pri rtu Seča mlada delfinka poginila v naročju reševalcev

Pri rtu Seča je poginila mlada samica velike pliskavke, ki je nasedla v plitvini. Kljub hitremu posredovanju članov Slovenskega društva za morske sesalce Morigenos živali niso mogli rešiti, poročajo Primorske novice.

Kopalke in kopalce je v nedeljo ob ustju Jernejevega kanala na Seči presenetila nasedla delfinka. Poskušali so ji pomagati tudi tako, da so jo usmerjali proti globljemu delu morja, hkrati pa so obvestili člane Slovenskega društva za morske sesalce Morigenos. Po navodilih ekipe društva so nato do prihoda strokovnjakov pomagali delfinko ohranjati na površju in ji zagotavljali senco.

»Hitro smo ocenili, da gre za samico velike pliskavke v zelo slabem telesnem stanju. Bila je močno podhranjena ter imela številne zunanje zajedavce. Že prisotnim smo povedali, da ji najverjetneje ne bomo mogli pomagati. Velike pliskavke so obalna vrsta delfinov in skoraj nikoli ne nasedejo zaradi ‘napake pri navigaciji’. Če nasedejo, to običajno pomeni, da je z njimi nekaj zelo narobe, saj se sicer v svojem okolju zelo dobro znajdejo,« je za Primorske novice povedal dr. Tilen Genov, predsednik društva Morigenos. Že dejstvo, da je žival s težavo plavala, se prevračala na bok in se vztrajno vračala v plitvino, je kazalo, da je najverjetneje bolna, vrsto bolezni pa bo pokazala obdukcija, je dodal.

Člani društva so se med reševanjem posvetovali tudi s kolegi z Univerze v Padovi, ki so specializirani za zdravljenje kitov in delfinov, ter z dr. Zlatkom Golobom, slovenskim strokovnjakom za prostoživeče živali. Razpravljali so o možnosti hidracije in zdravljenja z antibiotiki, vendar so skupaj ocenili, da je bila žival v preveč kritičnem stanju, da bi ji takšno zdravljenje lahko pomagalo.

Delfinka, ki je merila 2,63 metra in tehtala približno 160 kilogramov, je poginila manj kot dve uri po prihodu reševalcev. Ekipa društva je živali pomagala pri dihanju, posnela njeno oglašanje in beležila vzorce dihanja ter zbrala morfometrične meritve, da bi bolje razumeli njeno stanje. »Bilo je čustveno, vendar se to dogaja. To smo pričakovali. Žival nam je v naročju poginila, vendar se tolažimo s tem, da smo ji vsaj omogočili, da ni utonila v vodi, ker sama ni mogla več plavati. Poskusili smo ji čim bolj olajšati njene zadnje trenutke,« je še pripomnil Genov.

Po njegovih besedah gre za dogodek brez primere v zgodovini društva. »To je prvi primer nasedanja živega delfina v zadnjih 25 letih.« Identifikacija še poteka, vendar za zdaj kaže, da delfinka ni iz slovenskega morja. V katalogu društva Morigenos je sicer več kot 400 delfinov, ki so jih bodisi redno, občasno ali zgolj enkrat fotografirali. »Veliko je plavuti, skozi katere se moramo prebiti. V nedeljo pa smo bili ves dan na terenu,« je še dodal Genov.

Kako ravnati ob srečanju z nasedlim delfinom?

V Morigenosu opozarjajo, da je ob srečanju z nasedlim delfinom na prvem mestu varnost ljudi. »Treba se je zavedati, da so to velike in močne živali, ki lahko človeka nehote poškodujejo. Če so bolne, obstaja tudi možnost prenosa nalezljivih bolezni,« opozarja Genov. Tudi člani društva so med posredovanjem uporabljali zaščitne rokavice in maske.

Ljudem svetujejo, naj se izogibajo glavi in repu živali, saj sta to najnevarnejša dela telesa - glava zaradi močnih zob, rep pa zaradi silovitih udarcev. Najpomembneje pa je, da o dogodku čim prej obvestijo strokovnjake in ravnajo po njihovih navodilih.