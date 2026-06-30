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Civilna zaščita iz FJK zaradi jutrišnjih neviht objavila rumeno opozorilo

Naše kraje bo v sredo popoldne in zvečer prešla hladna vremenska fronta

Spletno uredništvo |
FJK |
30. jun. 2026 | 15:14
    Civilna zaščita iz FJK zaradi jutrišnjih neviht objavila rumeno opozorilo
    Nevihta (ARHIVSKI POSNETEK)
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Civilna zaščita iz FJK je zaradi jutrišnjih neviht danes objavila rumeno opozorilo, ki bo začelo veljati jutri (v sredo) opoldne in bo trajalo do 6. ure zjutraj v četrtek. V njem opozarjajo na možnost močnejših neviht.

Naše kraje bo jutri popoldne in zvečer prešla hladna vremenska fronta, za katero po pritekal hladnejši zrak. Od popoldanskih ur do pozne noči bodo po vsej deželi možne krajevne plohe in nevihte, med njimi tudi močnejše nevihte, so zapisali. Zvečer in ponoči bodo možni tudi močnejši sunki severnega vetra, še opozarjajo.

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