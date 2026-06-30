»Koalicija samo govori, mi smo oblikovali konkreten predlog«

Izjave, ki na videz izkazujejo pripravljenost, da bi se za vprašanje zastopanosti slovenske narodne skupnosti v Italiji v italijanskem parlamentu našlo ustrezno rešitev, niso dovolj – potrebna so konkretna dejanja in teh s strani desnih političnih sil ni videti, sta danes dejali parlamentarki Demokratske stranke, senatorka Tatjana Rojc in poslanka Debora Serracchiani. Prva je pobudnica amandmaja k predlogu volilnega zakona, s katerim se v teh tednih ukvarja poslanska zbornica, kjer naj bi se razprava o tem začela v prvem ali drugem tednu julija, druga pa prvopodpisana predlagateljica omenjenega popravka, o katerem smo v Primorskem dnevniku v minulih dveh tednih že večkrat poročali.

Ta predvideva, da če v poslansko zbornico ni direktno izvoljen noben pripadnik slovenske manjšine, namesto zadnjega izvoljenega v FJK poslansko mesto dobi kandidat ali kandidatka iste liste, ki se opredeli za pripadnika slovenske narodne skupnosti v Italiji.

»Slišali smo spravljive besede ministra Luce Cirianija, slišali smo za domnevno podporo zunanjega ministra Antonia Tajanija, tudi predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga se je večkrat javno zavzel za to, da bi slovenska narodna skupnost bila ustrezno zastopana v italijanskem parlamentu ... A ostalo je le pri lepih besedah,« je včeraj komentirala senatorka Tatjana Rojc, ki je izrazila upanje, da se bo tudi slovenski predsednik vlade Janez Janša »pri svoji prijateljici Meloni zavzel za slovensko narodno skupnost v Italiji«, saj je vprašanje parlamentarnega zastopstva redno na mizi ob bilateralnih srečanjih med Slovenijo in Italijo.