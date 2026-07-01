Postavili temeljni kamen za bodoči dom sežanskih prostovoljnih gasilcev

Temeljni kamen že stoji, nov gasilski dom naj bi luč sveta ugledal na koncu leta 2027, sežanski prostovoljni gasilci pa naj bi se vanj vselili čez približno dve leti. »Na nov dom smo čakali dolgo, predolgo,« je v nagovoru ob ponedeljkovem slovesnem odkritju temeljnega kamna nove stavbe v Bazoviški ulici poudaril predsednik PGD Sežana Simon Hlačar. Na ustrezen sedež sežanski prostovoljni gasilci namreč čakajo že več kot trideset let, z novo pridobitvijo, ki je sežansko občino stala 2,6 milijona evrov, pa bodo odprli novo pomembno poglavje v svoji 132-letni zgodovini. Z gasilci si bo sedež delil tudi Radioklub Nika Šturma - Tarzana.

Novi prostori za PGD Sežana bodo sodobno zasnovani in prilagojeni potrebam prostovoljnih gasilcev. Za gasilski dom je predvidenih približno 500 kvadratnih metrov površin v pritličju in prvem nadstropju, v souporabi pa še dodatnih sto kvadratnih metrov, kjer bodo urejene predavalnice, skupni hodnik, sanitarije ter prostori za srečanja in usposabljanja. V sklopu doma bodo tri velike garaže in ena manjša, namenjene varni in funkcionalni hrambi vsaj štirih vozil ter pripadajoče opreme.

Pred gasilskim domom bo urejena večja asfaltirana površina za vsakodnevno operativno delo, vaje, usposabljanja, predstavitve in dogodke za občane. V neposredni bližini pa bo državni oziroma regijski gasilski poligon, namenjen zahtevnejšim vajam, izobraževanju in usposabljanju gasilskih ter reševalnih enot iz vse Slovenije.