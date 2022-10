Koprski policisti so včeraj popoldne pri Socerbu ustavili avtomobil volkswagen touran slovaških registrskih tablic. Obveščeni so bili, da je mimo Podgorja vozil z veliko hitrostjo. V njem sta 34-letni voznik in leto dni manjši sopotnik, sicer državljana Ukrajine, prevažala tri osebe. Ugotovili so, da gre za tri državljane Iraka, ki so v Slovenijo vstopili nezakonito. Postopki še potekajo.