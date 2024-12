Koprski policisti so ob 6.48 posredovali pri vhodu v koprsko pristanišče, kjer je avtomobil podrl peško. Ugotovili so, da je 63-letni voznik trčil v 34-letno žensko na prehodu za pešce. Odpeljali so jo v SB Izola. Po prvih podatkih kaže, da je utrpela hujše telesne poškodbe. Za povzročitelja nesreče bodo podali kazensko ovadbo.