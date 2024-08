Prispel je najhladnejši zrak po 26. juliju

Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je danes opoldne na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila natanko 15 stopinj Celzija, ničto izotermo pa na višini 3864 metrov. Obe sta najnižji vrednosti po 26. juliju in sta tik dolgoletne normalnosti. Ozračje je pravzaprav trenutno le še za okrog pol stopinje Celzija toplejše od dolgoletnega povprečja, ničta izoterma pa je le še za kakih 100 do 200 metrov višja. Še v petek opolnoči je radiosonda na isti višini beležila natanko 21 stopinj Celzija, ničto izotermo pa na višini 4381 metrov. V 84 urah se je torej ozračje v povprečju ohladilo za 6 stopinj Celzija in se je ničta izoterma spustila za dobrih 500 metrov, kar niti ni posebno veliko, v zdajšnjih razmerah pa je vseeno občutno.

Pred tem je v letošnjem poletju radiosonda iz Rivolta na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila najvišjo temperaturo 21,8 stopinje Celzija, in sicer 12. avgusta, ničto izotermo pa dan prej na višini kar 5093 metrov, se pravi, da je bila ničta izoterma še pred enim tednom za dobrih 1200 metrov višja kot danes. Od 26. julija pa so bile vseskozi temperature za več stopinj Celzija višje od današnjih.

Danes in jutri bo na vreme pri nas še vplival vlažen zrak, ki ga proti nam vzvratno preusmerja ciklonsko območje nad Sredozemljem. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krajevne plohe in nevihte.

Hladneje bo. Osvežile se bodo tudi noči, najvišje dnevne temperature ne bodo presegale 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še pihala šibka do zmerna burja.

V sredo bo povečini sončno, možne pa bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, v četrtek bo stanovitno. Občasno bo še pihala šibka burja. Spet bo nekoliko topleje.