Prispeli bosta dve hladni vremenski fronti

Severnoafriški zrak, ki se je zadrževal nad nami dobra dva meseca, se v najvišjih slojih ozračja že umika. Subtropski anticiklon postopno že delno slabi. Že včeraj so bile vročinske nevihte nekoliko pogostejše, kar se bo ponavljalo in najbrž stopnjevalo tudi danes in jutri.

Medtem se hladen višinski ciklon nad Atlantikom spušča proti južnemu Sredozemlju, od koder se bo od četrtka hladnejši in nestanoviten zrak širil proti vzhodu.

Med četrtkom in petkom bo naše kraje dosegla solidna hladna vremenska fronta. V četrtek čez dan se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na petek ter še v petek dopoldne. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Vročina bo popustila. Zlasti v petek bo že precej hladneje. Najvišje dnevne temperature bodo v petek do okrog 26 stopinj Celzija. Občutno bolj sveže bodo tudi noči.

V soboto bo prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo pa se bo čez dan povečala oblačnost in se bodo znova začele pojavljati krajevne plohe in nevihte.

Nova solidna vremenska fronta bo naše kraje dosegla med ponedeljkom in torkom, ko se bo ciklon s hladnim zrakom približal našim krajem. V ponedeljek in torek bo prevladovalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Še nekoliko se bo ohladilo.