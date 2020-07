Prosecco Rosè mimo Proseka

Sredi junija je bil v Uradnem listu objavljen predlog za spremembo specifikacije vina z zaščitenim poreklom Prosecco DOC. Spremembo pravilnika je predlagal Konzorcij za zaščito vin Prosecco DOC iz Trevisa. Bistvena točka se nanaša na uvedbo novega zaščitenega vina Prosecco Rosè. Nova »rožnata penina« naj bi bila zmes glere in modrega pinota v sledečem razmerju: glere od najmanj 85 do največ 90 odstotkov; modrega pinota od največ 15 do najmanj 10 odstotkov. Morebitne ugovore k spremembi specifikacije vina Prosecco DOC je mogoče vložiti v roku 30 dni po objavi predloga v Uradnem listu. Rok zapade 15. julija.

Ko so pri Kmečki zvezi izvedeli za ta predlog, so poskočili. Nihče jih ni obvestil o tej nameri, pa čeprav se sprememba tiče specifikacije vina Prosecco DOC, za uvedbo katere je prižgal zeleno luč žalostno znani protokol, katerega prvi podpisnik je bil takratni kmetijski minister (in sedanji predsednik Veneta) Luca Zaia.

Pri Kmečki zvezi niso ostali križem rok.