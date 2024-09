Prvič so priredili šolo o energetskem pravu

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani so v sodelovanju s fakulteto za politične in družbene vede v Trstu in Agencijo Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) prvič priredili Poletno šolo energetskega prava, ki se je je udeležilo 52 izbranih kandidatov iz petnajstih držav.

Prisluhnili so strokovnjakom iz Agencije EU za sodelovanje energetskih regulatorjev, profesorjem in pravnikom, ki so spregovorili o različnih temah, vezanih na energetsko pravo.

»Aktivno sodelovanje in razprave med predavatelji in udeleženci so še posebej obogatile izobraževalno izkušnjo, saj je dogodek predstavljal dragoceno priložnost za poglobljeno študijo ključnih vprašanj za energetsko prihodnost Evrope ter spodbujal krepitev sodelovanja na področju energetike med italijanskimi in slovenskimi univerzami ter ACER-jem,« je povedal redni profesor upravnega prva na tržaški univerzi Andrea Crismani, ki je sestavljal organizacijski odbor poletne pravne šole in je tudi sam spregovoril na dvodnevnem seminarju v Ljubljani. Tu je predstavil študijo o tako imenovanem Nimby učinku v energetski infrastrukturi v Italiji.

Tudi o obnovljivih virih

Udeleženci Poletne šole energetskega prava so podrobneje spoznali delovanje Acerja in zaposlitvene priložnosti, ki jih ponuja, poleg tega so se poglobili v tematike obnovljivih virov, energetskih kriz in mednarodnega sodelovanja pri upravljanju z energetskimi viri. Med glavnimi temami sta seveda bila tudi evropsko pravo in energetsko tržišče.

»Gre za tematike, ki niso prisotne v vsakem univerzitetnem programu pravnih fakultet,« je še povedal Crismani in s tem poudaril, da so kandidati, ki so se udeležili prve šole energetskega prava, izkoristili dobro priložnost.