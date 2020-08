Ravnatelja odhajata: kdo ju bo nadomestil?

S srečno izteklim se lanskim razpisom za ravnatelje je že kazalo, da so šole s slovenskim učnim jezikom glede ravnateljevanja le zlezle na zeleno vejo. Tik pred začetkom novega šolskega leta pa so včeraj na spletni strani Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino objavili razpis za prosta delovna mesta za vršilce dolžnosti ravnateljev, točneje za večstopenjski šoli v Nabrežini in pri Svetem Jakobu, za kateri je doslej skrbel Marijan Kravos, ki pa se bo v kratkem upokojil, in za večstopenjsko šolo v Gorici, ki jo vodi Elisabetta Kovic.

Na razpis za prosta delovna mesta se je mogoče prijaviti do petka, 28. avgusta, ob 8.59. Kandidati, ki bodo zaradi kratkega roka morali s prijavo precej pohiteti, lahko to storijo z elektronskim sporočilom na naslov direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it, vlogo pa lahko oddajo tudi osebno na generalni direkciji Deželnega šolskega urada za FJK v Ul. Santi Martiri 3. Celotno besedilo razpisa, kjer so navedeni pogoji, ki jih kandidati morajo izpolnjevati za prijavo, je objavljeno na tej povezavi.