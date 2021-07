Razrez sredstev za slovensko manjšino

Vlada Furlanije - Julijske krajine je sprejela sklep o letošnji porazdelitvi desetih milijonov evrov za financiranje ukrepov, ki so našteti v državnem zakonu za zaščito slovenske manjšine v Italiji. Šest milijonov evrov bodo prejele slovenske organizacije, 2,7 milijona bodo namenili rabi slovenščine v javni upravi, 500.000 evrov je namenjenih razvojnim projektom v Benečiji, 800.000 evrov pa niso razdelili in tvorijo rezervacijo za nepredvidene namene oz. za kasnejše dodatno financiranje projektov.

Deželna vlada je podrobneje razrezala še šest milijonov evrov za slovenske organizacije. V skladu z zakonom je največji del pripadel založbam, in sicer 1,6 milijona evrov. Družbi DZP / PRAE, ki izdaja Primorski dnevnik, so odmerili dobrih 925.000 evrov, sledijo Zadruga Goriška Mohorjeva, ki med ostalim izdaja tednik Novi glas, z 257.000 evri in zadruga Novi Matajur s 195.000 evri. Zadrugi Most, ki med drugim izdaja štirinajstdnevnik Dom, je letos pripadlo slabih 103.000 evrov, Zadrugi Mladika 72.000 evrov in ZZT-ju 66.900 evrov.

Drugo največje poglavje obsega izvajalce obšolskih dejavnosti. Tem so odmerili 1,3 milijona evrov. Največ prejme Glasbena matica, in sicer slabih 790.000 evrov, sledi Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel s skoraj 232.000 evri.

Trem gledališčem bodo v letošnjem letu pomagali z 870.000 evri. Za Slovensko stalno gledališče (SSG) je predvidenih 650.000 evrov, medtem ko bosta goriški Kulturni dom in Kulturni center Lojzeta Bratuža prejela vsak po 110.000 evrov.Poglavju znanstveno-kulturnih ustanov so namenili 780.000 evrov, od katerih gre 390.000 evrov Narodni in študijski knjižnici (NŠK), sledijo Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), 270.000 evrov, ter Kinoatelje in Inštitut za slovensko kulturo (ISK) – obema pripade slabih 60.000 evrov.