Red za zasluge Republike Slovenije SPDT-ju in Sloriju

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar prireja danes slovesnost ob prihajajočem dnevu samostojnosti in enotnosti (26. december), na kateri bo podelila državna odlikovanja.

Zlati red za zasluge, ki se podeljuje za izjemne zasluge, dosežene za Slovenijo na civilnem, diplomatsko mednarodnem in vojaškem oziroma varnostnem področju, bosta tokrat prejela poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk in pediatrinja, psihiatrinja in humanitarka Anica Mikuš Kos. Med prejemniki reda za zasluge pa sta tudi Slovenski raziskovalni inštitut in Slovensko planinsko društvo Trst, ki letos obeležujeta 50. oziroma 120. obletnico delovanja.

Na slovesnosti, ki bo potekala v Kongresnem centru Brdo, bodo sodelovali Častna enota Republike Slovenije ter priznana operna solista Nuška Drašček in Gregor Ravnik.