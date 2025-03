Reševalne ekipe na Veliki planini našle dele letala, kabine pa od nikoder

Reševalne ekipe, ki iščejo manjše letalo, s katerim je kontrola zračnega prometa zjutraj izgubila stik, so na območju Velike planine našle dele letala. Dele so našli okoli objekta, ki ga je letalo zadelo. Celotnega letala s pilotsko kabino pa reševalne ekipe še niso našle, zato iskanje nadaljujejo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Reševalne službe na območju Velike planine še vedno izvajajo aktivnosti, ki bodo potekale tudi ponoči in v torek. Doslej so odkrili še nekaj delov letala, pilota pa še niso našli.

Prve dele letala so reševalne ekipe našle nekaj po 12.30. Po doslej znanih podatkih bi lahko šlo za pogrešano letalo, so navedli na PU Ljubljana. Ljudi prosijo, da se kraju ne približujejo, saj tako ovirajo delo policistov in reševalcev. Prav tako opozarjajo, da so razmere nevarne, predvsem zaradi slabega vremena in prepadnega območja.

Kot so predhodno sporočili s policije, je iskanje letala oteženo zaradi izredno slabega vremena in slabe vidljivosti, ki otežujejo tudi letenje reševalnih helikopterjev. Zaradi odročnosti terena je tudi težko zagotoviti ustrezno opremo za varno delo.

Z ministrstva za infrastrukturo so za STA sporočili, da je bila služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov obveščena o izgubi stika z letalom na območju Velike planine. "Preiskovalci službe so v pripravljenosti za odhod na teren, takoj ko bo letalo locirano," so pojasnili na ministrstvu.

Policija je bila o dogodku obveščena ob 9.30. Razlog za izgubo stika z letalom trenutno ni znan, so navedli na PU Ljubljana. Podatki spletne aplikacije Flightradar24 kažejo, da gre za manjše letalo znamke Piper. Vzletelo je v Zagrebu in nekaj po 8. uri izginilo na območju Velike planine, poroča portal 24ur. Po njihovih navedbah se je pilot javil slovenskim kontrolorjem, ki so mu potrdili polet na vstopno-izstopno točko Jesenice, v naslednjem poskusu vzpostavitve zveze pa je bila ta prekinjena. Po poročanju portala Kamnik.info naj bi se v letalu nahajal zgolj pilot.