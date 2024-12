Rešili psa, ki je včeraj zdrsnil v grapo

Gasilci iz Pordenona so danes zjutraj malo pred 9. uro posredovali na območju občine Budoia na Pordenonskem, kjer je na nadmorski višini 1200 metrov pes včeraj zdrsnil v grapo. Lastnik, ki je bil z njim na lovu, ga je preko GPS oddajnika že včeraj uspel locirati, toda mu ni mogel pomagati. Danes zjutraj se je s prijateljem ponovno odpravil na kraj, da bi ga rešil, toda je tudi sam obtičal na strmem grebenu in ni mogel več nikamor.

Na pomoč je prihitela gasilska enota za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF, ki se je ravno usposabljala v bližini. Gasilci so se do zavetišča Val di Lama peljali s terenskim vozilom, nato so se odpravili peš po snegu do območja, kjer sta obtičala. Z vrvjo so najprej dosegli in rešili moškega, nato so se spustili do psa, ki so ga z vrvmi spustili do varnega predela, kjer ga je pričakal lastnik. Reševanje se je srečno izteklo okrog 13. ure.