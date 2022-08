Rešitve za Radio Trst A: frekvenčna modulacija, satelit in splet

Poslušalci slovenskih radijskih oddaj Radia Trst A v okviru državne radiotelevizije Rai bodo s prenehanjem oddajanja na srednjem valu slovenskim programom še vedno lahko sledili na valovih s frekvenčno modulacijo FM. Kjer signala FM ni oz. je težko dosegljiv, bo slovenskim oddajam možno slediti preko satelita Eutelsat in po spletu na portalu Rai Play Sound. Tako pravi direktor deželnega sedeža Rai za Furlanijo - Julijsko krajino Guido Corso.

Družba Rai se je že pred časom odločila, da se odpove oddajanju na srednjem valu, saj je tehnologija teh oddajnikov zastarela, poleg tega tudi močno vplivajo na okolje. Uporabljajo namreč veliko energije in povzročajo elektromagnetno valovanje, opozarjajo pri družbi. Načrt je zapreti vse oddajnike do septembra letos.

Radio Trst A oddaja med drugim tudi na srednjem valu na frekvenci 981 kHz, z zaprtjem oddajnika pa bodo oddaje posledično umolknile. Na to je že v drugi polovici julija opozorila senatorka Tatjana Rojc, ki je poudarila, kako ima Radio Trst A velik pomen za jezik in kulturo slovenske narodne skupnosti.

Danes (12. avgusta) pa je deželni sindikat delavcev na področju komunikacije Slc Cgil opozoril ne samo na problem slovenskih oddaj Rai, ampak tudi na vprašanje programa L’Ora della Venezia Giulia za pripadnike italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Srednjevalovni oddajniki so namreč združevali prebivalce Severnega Jadrana in širili kulturni prostor, predstavljali so tudi glas Italije v tujini, obenem so zagotavljali popolno kritje signala na deželnem ozemlju.

Direktor deželnega sedeža Rai za FJK Guido Corso je na te opazke odgovoril, da bo signal Radia Trst A še naprej dosegljiv na frekvenčni modulaciji FM, ki se jo tudi najbolj pogosto uporablja. Za kraje, kjer je signal FM težko oz. ni dosegljiv, Corso omenja dve rešitvi: ena je poslušanje oddaj preko satelita Eutelsat, kar je že možno in za kar si bo treba priskrbeti satelitski sprejemnik, druga pa bo, čim bo to mogoče, poslušanje v streaming povezavi po spletu na portalu RAI Play Sound, kjer med drugim ni pojava vsakokratnega kratkotrajnega prekinjanja prenosa. V tem smislu, pravi Corso, se družba RAI pripravlja na to, da bi uporabnikom nudila sodobnejše koriščenje storitev.