Rim potrdil deset milijonov evrov za Slovence

Slovenska manjšina bo prihodnje leto iz italijanske državne blagajne spet prejela deset milijonov evrov. Tako piše v proračunskem dokumentu, ki ga je po odobritvi s strani ministrskega sveta vlada poslala v parlamentarno proceduro. Demokratska stranka je na pobudo slovenske senatorke Tatjane Rojc že formalno predlagala, da bi ta znesek povišali za dva milijona evrov.

Za tako imenovano prvo branje proračunsko-finančnih dokumentov za leto 2025 je tokrat pristojna poslanska zbornica. Zadevo bo nato prevzel senat. Po zakonu mora biti proračun sprejet do konca leta, če se to ne bo zgodilo, bo država vstopila v t.i. začasno proračunsko poslovanje.

Prispevek deset milijonov evrov je že vrsto let nespremenjen in to kljub inflaciji ter povišanju splošnih stroškov delovanja, na kar (žal zaman) stalno opozarjajo slovenske organizacije in ustanove. Predsednica vlade Giorgia Meloni je med njegovim obiskom v Rimu slovenskemu kolegu Robertu Golobu namignila na možnost zvišanja manjšinske proračunske postavke za dva milijona evrov, kar se doslej ni zgodilo.

Ali ima proračunski popravek DS sploh kakšne možnosti za prodor? »Če bo vlada, kot kaže, tako v zbornici kot v senatu proračun vezala na zaupnico, je teh možnosti zelo malo. V parlamentu bomo vsekakor videli, kdo je za in kdo je proti povišanju prispevkov za našo manjšino,« je za Primorski dnevnik povedala senatorka Rojc.