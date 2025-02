Rimski dijaki nočejo Menie na šoli

Za senatorja Roberta Menio se predstavitve knjige o fojbah (doživela je že tri izdaje) in eksodusu Italijanov iz Istre niso začele na najboljši način. Na rimski višji šoli Roberto Rossellini so zaradi protesta dijakov namreč odpovedali srečanje s tržaškim politikom, za katerega je dala pobudo ravnateljica Maria Teresa Marano. »O takšni kočljivi zadevi, kot je dan spomina, naj govorijo zgodovinarji in ne politiki,« so v izjavi poudarili dijaki. In ravnateljica je očitno prisluhnila njihovim pripombam.

Za šolskega ministra Giuseppeja Valditaro je »veto na senatorja italijanske republike nedopusten, zato bo ministrstvo naredilo vse, da se srečanje z Menio normalno odvije.« Valditara je danes spet poudaril, »da je šlo za nezaslišano cenzuro, ki ne sodi v demokratično družbo«.

Zadeva je po pričakovanju takoj dobila širšo medijsko in politično razsežnost. Podpredsednica senata Lucia Ronzulli (Naprej, Italija) soglaša s stališčem šolskega ministra in je prepričana, da se za tem dogodkom »skrivajo tisti, ki zanikajo fojbe.« Dijaki, ki so ustanovili »antifašistični zid«, so danes pred šolskim poslopjem ponovili, »da zavračajo zgodovinski revizionizem in da nočejo izrazitih političnih pogledov na dan spomina.«