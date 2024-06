Risinja Talìa skotila dva zdrava mladiča

Slovenske in italijanske zoologe je zelo razveselilo odkritje, ki bi lahko napovedalo boljše čase za evrazijske rise v Julijskih Alpah. V brlogu na območju Bleda so namreč odkrili dva zdrava mladiča, ki jih je skotila risinja Talìa, ena od treh samic te živalske vrste, ki so jih v okviru projekta ULyCA2 (Lynx Conservation Actions) izpustili maja 2023 na Trbižu.

Da sta mladiča njen naraščaj, so italijanski raziskovalci ugotovili s pomočjo signala, ki ga oddaja njena telemetrična ovratnica. Ker se je risinja dlje časa zadrževala na isti točki, so se odpravili na ogled terena in v brlogu našli mijavkajoča in pihajoča mladiča.

Kdo je oče mladičev?

Raziskovalci se zdaj ukvarjajo z vprašanjem, kateri od risov, ki živijo na območju Julijskih Alp, je oplodil Talìo. Natančen odgovor bodo ponudili rezultati analize genetskih vzorcev, ki so jih odvzeli mladičema, čeprav sumijo, da sta potomca risa Mihe. Po poročanju sodelavcev slovenskega projekta LIFE Lynx se je namreč mladi samec marca, ko se risi parijo, zadrževal v okolici Bleda, tj. na območju, ki si ga je Talìa po izpustitvi izbrala za svoje. Dva dni naj bi preživela skupaj, zato bodo v laboratoriju očetovstvo najbrž tudi potrdili. Zbrani podatki so sicer v pomoč pri ugotavljanju, ali so ukrepi za povečanje števila risov v Julijcih na italijansko-slovenskem območju in njihov prispevek pri ohranjanju ter reševanju populacije na dinarskem območju uspešni. Vse kaže, da so.

V okviru projekta ULyCA2, pri katerem sodelujejo združenje WWF, italijanski gozdarski karabinjerji in sodelavci projekta Lince Italia, so lani spomladi na Trbiškem izpustili tri samice in dva samca evrazijskega risa (lynx lynx). V kolikor se bo njihova populacija okrepila, bo ponovno vzpostavljeno naravno ravnovesje, pri katerem ima plenilski ris zelo pomembno vlogo.