Rjavo sluz na morju naj bi odpihala burja

Rjavo sluz na morju naj bi v prihodnjih dneh odpihala burja. Zmerna burja bo zapihala že v nedeljo, nato se bo v ponedeljek še okrepila in bo oslabela šele v torek. Strokovnjaki menijo, da bo lahko šlo za usoden udarec intenzivnemu sluzenju minulih dni. Burja namreč piha z obale proti odprtemu morju, po drugi strani pa se ob njej morje tudi premeša, ker se voda iz globin dviguje na površje in obratno. Ob tem se tudi temperatura zgornjih morskih plasti spušča. Trenutno je morje za ta čas z okrog 25,5 stopinje Celzija zelo toplo. V prihodnjih dneh je pričakovati, da bo izgubilo vsaj kake 3 stopinje Celzija, morda pa tudi občutno več.

Tržaški zaliv in tudi druge kraje Severnega Jadrana je minuli konec tedna zajelo sluzenje morja, ki že dolgo let ni bilo tako intenzivno. Razcvet tovrstnih mikroalg naj bi spodbudilo nenadno povečanje hranilnih snovi v rekah, ki se izlivajo v Jadransko morje, kar je verjetno posledica obilnega deževja v zadnjih tednih, so zapisali na družbenih omrežjih strokovnjaki Miramarskega rezervata.

Danes bo povečini pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Več oblakov bo v nočnih urah, ko bodo ponekod možne posamezne krajevne plohe ali nevihte.

Jutri bo povečini zmerno do pretežno oblačno, ponekod bodo možne posamezne plohe ali nevihte, ki bodo verjetnejše na zahodu. Pihala bo zmerna burja. Vročina bo popustila.

Od ponedeljka do srede bo vreme občasno nestanovitno. Ob delni jasnini bo nastajala spremenljiva oblačnost in bodo možne posamezne krajevne plohe ali nevihte, ki bodo pogostejše in verjetnejše v torek. V ponedeljek in torek bo pihala zmerna bo močna burja. Vročina bo popustila.