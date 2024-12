Romunija in Bolgarija v »schengenski družini«

V zgodovinskem trenutku, ko vse več članic Evropske unije zaostruje nadzor na notranjih mejah ter imamo ministre oz. podpredsednike vlade, kot je italijanski Matteo Salvini, ki propagandno pozivajo k popolni zamrznitvi schengna, je še toliko bolj odmevna odločitev notranjih ministrov držav članic EU, ki so včeraj dejansko izrekli dobrodošlico Romuniji in Bolgariji v »schengensko družino«. Včeraj so namreč odločili, da se na kopenskih mejah omenjenih držav z drugimi članicami schengenskega območja in na meji med njima 1. januarja 2025 odpravi nadzor. Odprava kontrole sprva ne bo popolna, saj bodo še pol leta izvajali ciljno usmerjen nadzor, ne bodo pa več izvajali sistematičnega preverjanja oseb, tako da naj bi bilo stanje kmalu podobno tistemu, ki smo ga v naših krajih poznali do 21. oktobra 2023, ko se je Italija odločila, da »začasno« uvede poostren nadzor na meji s Slovenijo. Kontrole, ki nas bodo spremljale najmanj do prihodnjega poletja.

Bolgarija in Romunija, ki sta članici EU od leta 2007, sta tako po več kot desetletju prizadevanj vendarle dočakali polnopravno članstvo v schengenskem prostoru, potem ko je bil nadzor na njunih zračnih in pomorskih mejah z drugimi članicami schengna odpravljen že konec marca letos. Zdaj je treba upati, da bo »schengenska družina«, ki tik pred 40. rojstnim dnevom doživlja najbrž največjo krizo od svojega nastanka, sestavlja pa jo 29 držav, vendarle v kratkem spet omogočala povsem prosto gibanje skoraj 420 milijonom ljudem. To je bila nedvomno ena največjih pridobitev Evropske unije, splošna svetovna negotovost pa jo v zadnjih mesecih postavlja pod velikim vprašajem.