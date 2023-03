Rovinj in Poreč sinoči prizadelo močno neurje

Rovinj in Poreč je v nedeljo zvečer prizadelo močno neurje. Zaradi obilnega deževja so bile v obeh mestih poplavljene ceste, hiše in poslovni prostori, posebej hudo pa je bilo v starem delu Rovinja. Več cest ni bilo prevoznih zaradi podrtih dreves. V neurju ni bilo ranjenih, vreme pa se je že umirilo.