Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so dopoldne posredovali v Guminu, kjer si je delavec s kotno brusilko hudo poškodoval roko. Povzročila mu je globoko rano. Na kraju so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v specializirani oddelek za mikrokirurgijo roke. Na kraju so bili tudi karabinjerji iz Tolmeča, ki preiskujejo vzroke nesreče.