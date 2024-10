S papirja na kartico, s kartice pa na telefon

Dokumenti so bili včasih papirnati, potem so se večinoma preselili na kartice, sedaj pa se iz denarnice selijo na pametne telefone. V prihodnjem tednu bodo tako v Italiji zagnali nekakšno digitalno denarnico, IT-Wallet, kamor bo sprva mogoče naložiti tri dokumente – vozniško dovoljenje, zdravstveno izkaznico in evropsko kartico ugodnosti za invalide –, kasneje pa jo nameravajo še nadgraditi, da bo lahko »sprejela« tudi druge vrste dokumentov, kot je denimo elektronska osebna izkaznica.

Od srede bo 50.000 uporabnikov aplikacije IO prejelo vabilo za testiranje digitalne denarnice IT-Wallet, od 6. novembra naj bi število uporabnikov razširili na 250.000, z 20. novembrom na milijon, če bo ostalo pri napovedih Direktorata za digitalno preobrazbo, ki deluje pri predsedstvu vlade, pa naj bi digitalna denarnica od 4. decembra bila na voljo vsem.

Med namembnostmi aplikacije IO, ki so si jo zamislili, da bi z enega samega kraja omogočili lažji dostop do raznih javnih storitev, tako lokalnih kot državnih – mnogi pa so se je privadili v času covidne epidemije, saj je na njej bilo tudi covidno potrdilo – bo torej po novem tudi digitalna denarnica. Sem naloženi dokumenti bodo imeli uradno veljavo, še naprej pa jih bo seveda mogoče uporabljati tudi v fizični obliki.

