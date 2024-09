S podvodno puško lovil ribe med ladjami v koprskem pristanišču

Očitno navdušen ribič iz okolice Kozine je v soboto zjutraj sprožil pravi preplah v koprskem pristanišču, poročajo Primorske novice. Opazili so ga s kopnega, ga nato spremljali do parkirišča pri Sv. Katarini, kjer so ugotovili, da ni član kriminalne združbe na lovu za drogo, ampak le navdušen podvodni ribič. Zdaj bo imel opravka z ribiškim inšpektorjem in upravo za pomorstvo.

Ker sta pred natanko pol leta v koprsko pristanišče priplavala dva potapljača in iz ladijskega trupa skušala odnesti 260 kilogramov kokaina, so zaposleni koprske Luke v soboto zjutraj ostrmeli, ko so med ladjami opazili novega tujega potapljača oziroma plavalca. Pobliže so si ogledali, kaj počne, in ga potem spremljali, ko je plaval proti Sv. Katarini.

Tam so ga skupaj s policisti pričakali na suhem in ga izprašali o njegovem početju. Ugotovili so, da gre za 40-letnega moškega iz okolice Kozine, ki se je s podvodno puško potapljal na dah in lovil ribe. Menda tovrstni ribiči pod ladijskimi trupi radi lovijo večje ribe s puško.

Policisti naj bi preverili in se menda prepričali, da so njegove navedbe resnične, ker pa ni imel dovoljenja za tovrstni ribolov in ni vodil dnevnika, kot bi ga moral, so primer odstopili ribiškemu inšpektoratu in upravi za pomorstvo. Ugotovili so še, da je podvodni ribič parkiral svoj avto pri Sv. Katarini, nato odplaval v tretji bazen koprskega pristanišča in tam poskusil svojo ribiško srečo. Če je bil pri tem kaj uspešen, s policije ne poročajo.